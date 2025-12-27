Clima en Córdoba: dónde rige alerta por tormenta este sábado 27 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas para 11 provincias este sábado 27 de diciembre. Gran parte de Córdoba está debajo de la notificación en el último fin de semana del año.

Dónde rige alerta por tormenta en Córdoba este sábado 27 de diciembre

El ente nacional comunicó que los departamentos de la provincia de Córdoba bajo alerta amarilla por tormenta son:

Ischilín.

Río Seco.

Sobremonte.

Tulumba.

Cruz del Eje.

Minas.

San Justo.

Río Primero.

Río Segundo.

Tercero Arriba.

Punilla.

Colón.

Santa María.

Totoral.

Capital.

Las tormentas de variada intensidad ocurrirían en mayor parte durante la mañana y estarán acompañadas por “frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 kilómetros por hora (km/h)”, advirtió el SMN. Además, estimó valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 27 de diciembre

De cara al resto del último sábado de 2025, las autoridades informaron de una temperatura mínima de 20°C. En paralelo, un 70 y 100 por ciento de probabilidad de precipitaciones en las primeras horas de la mañana.

Con el transcurrir del reloj, se estima que la máxima ascienda hasta los 32°C, el cielo este mayormente nublado y el viento desde el sector sureste sople entre unos 13 y 22 km/h.

Pronóstico extendido para Córdoba