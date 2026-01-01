Vía Córdoba / Córdoba

Clima en Córdoba: siguen los avisos a corto plazo por lluvias intensas y granizo

Por la tarde una fuerte pedrea causó daños a vehículos y viviendas en el primer día del año. El pronóstico para este viernes.

1 de enero de 2026

Se mantienen los avisos por tormentas fuertes en Córdoba.

El primer día del 2026 en Córdoba vino acompañado de una temperatura tórrida, que desató una fuerte tormenta con granizo en horas de la tarde. Y al caer la noche se mantenían los avisos a corto plazo por más precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió para zonas específicas de la provincia por tormentas con lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo.

Numerosos automóviles resultaron dañados en el Aeropuerto de Córdoba debido al granizo. (La Voz)
Un intenso chaparrón con caída de granizo anegó diversas zonas de la ciudad de Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz)
  • A las 18.03 se emitió una alerta a corto plazo para General San Martin, Rio Segundo, San Justo, Tercero Arriba y Unión.
  • A las 18.54 se emitió una alerta a corto plazo para Río Primero, San Justo y Tulumba.
  • A las 18.56 se emitió para Calamuchita, General San Martin, Rio Segundo, Santa Maria y Tercero Arriba.
  • A las 19.58 se emitió en Río Primero, Río Segundo, San Justo y Santa María.

Para la jornada de este viernes 2 de enero se prevé una temperatura máxima de 36°C y una mínima de 23ºC. Se espera una jornada que varíe entre parcialmente nublado, chaparrones y tormentas aisladas.

RECOMENDACIONES ANTE TORMENTAS FUERTES

  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
  • Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

