Clima en Córdoba: siguen los avisos a corto plazo por lluvias intensas y granizo

El primer día del 2026 en Córdoba vino acompañado de una temperatura tórrida, que desató una fuerte tormenta con granizo en horas de la tarde. Y al caer la noche se mantenían los avisos a corto plazo por más precipitaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió para zonas específicas de la provincia por tormentas con lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo.
- A las 18.03 se emitió una alerta a corto plazo para General San Martin, Rio Segundo, San Justo, Tercero Arriba y Unión.
- A las 18.54 se emitió una alerta a corto plazo para Río Primero, San Justo y Tulumba.
- A las 18.56 se emitió para Calamuchita, General San Martin, Rio Segundo, Santa Maria y Tercero Arriba.
- A las 19.58 se emitió en Río Primero, Río Segundo, San Justo y Santa María.
Para la jornada de este viernes 2 de enero se prevé una temperatura máxima de 36°C y una mínima de 23ºC. Se espera una jornada que varíe entre parcialmente nublado, chaparrones y tormentas aisladas.
RECOMENDACIONES ANTE TORMENTAS FUERTES
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.