Clima en Córdoba: siguen los avisos a corto plazo por lluvias intensas y granizo

El primer día del 2026 en Córdoba vino acompañado de una temperatura tórrida, que desató una fuerte tormenta con granizo en horas de la tarde. Y al caer la noche se mantenían los avisos a corto plazo por más precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió para zonas específicas de la provincia por tormentas con lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo.

Numerosos automóviles resultaron dañados en el Aeropuerto de Córdoba debido al granizo. (La Voz)

Un intenso chaparrón con caída de granizo anegó diversas zonas de la ciudad de Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz)

A las 18.03 se emitió una alerta a corto plazo para General San Martin, Rio Segundo, San Justo, Tercero Arriba y Unión.

A las 18.54 se emitió una alerta a corto plazo para Río Primero, San Justo y Tulumba.

A las 18.56 se emitió para Calamuchita, General San Martin, Rio Segundo, Santa Maria y Tercero Arriba.

A las 19.58 se emitió en Río Primero, Río Segundo, San Justo y Santa María.

Para la jornada de este viernes 2 de enero se prevé una temperatura máxima de 36°C y una mínima de 23ºC. Se espera una jornada que varíe entre parcialmente nublado, chaparrones y tormentas aisladas.

RECOMENDACIONES ANTE TORMENTAS FUERTES