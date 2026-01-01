En imágenes: destrozos en Córdoba por la fuerte tormenta con granizo

Córdoba inició el 2026 con una jornada de calor sofocante, que dio pasó a una tormenta con una intensa precipitación de granizo en distintos barrios de la ciudad y en sectores de la provincia.

Numerosos automóviles resultaron dañados en el Aeropuerto de Córdoba debido al granizo. (La Voz)

El fenómeno se desató a las 16, con abundante caída de agua, intensas ráfagas de viento y una pedrea que se extendió por largos minutos, dañando vehículos y viviendas.

Un intenso chaparrón con caída de granizo anegó diversas zonas de la ciudad de Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz)

Los sectores más afectados por la precipitación fueron barrio Urca, Cerro de Las Rosas, Valle Escondido y la zona noreste de la capital cordobesa. Hubo daños considerables en vehículos que transitaban por las calles en ese momento. Y también con automóviles en el estacionamiento del Aeropuerto Córdoba.

Se aguarda un relevamiento por parte de las autoridades para conocer la magnitud de los destrozos a causa de la violenta granizada, con piedras del tamaño de pelotas de golf y calles anegas por la abundante caída de agua.

TORMENTA Y PIEDRA EN EL INTERIOR DE CÓRDOBA

En medio de una alerta amarilla por precipitaciones fuertes para Córdoba, un frente de tormenta con granizo ingresó desde la zona del valle de Paravachasca y llegó finalmente a la Capital.

La Policía Caminera dio aviso a los conductores para que se tenga precaución en las rutas provinciales. Cayó piedra en la zona de La Paisanita, alrededores de Alta Gracia, Los Aromos y Anisacate, Falda del Carmen y San Clemente, entre otras poblaciones.