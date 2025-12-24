Córdoba: llegó la tormenta con granizo y lluvias intensas para la previa de Navidad

Durante el mediodía de este miércoles 24 de diciembre, las condiciones climáticas cambiaron bruscamente en el valle de Paravachasca. Residentes de Alta Gracia y Potrero de Garay informaron precipitaciones junto a granizo del tamaño de un huevo. Esta inestabilidad marcó el comienzo de un fenómeno meteorológico que abarca gran parte del territorio cordobés.

Llegó el granizo y las lluvias intensas a Córdoba

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostiene un alerta naranja para los departamentos Capital, Santa María, Punilla, Colón y Calamuchita, incluyendo áreas del norte como Totoral o Río Seco. El aviso implica eventos riesgosos con ráfagas superiores a 90 km/h y acumulados de agua que podrían alcanzar los 150 milímetros en puntos aislados. El mapa restante permanece bajo nivel amarillo por tormentas cuya capacidad de daño resulta menor pero requiere vigilancia constante.

Frente a la inminencia de la cena familiar, los especialistas sugieren disponer las mesas en espacios cerrados. Se aguarda la llegada de un frente con viento sur intenso entre las 18 y 21, capaz de generar complicaciones materiales. La probabilidad de granizada continúa elevada durante la festividad, extendiéndose el mal tiempo hacia la madrugada del jueves.

Las recomendaciones a tener en cuenta por la intensa tormenta

La Secretaría de Gestión de Riesgo instó a la población a maximizar cuidados ante el diluvio. Resulta vital sujetar objetos sueltos, alejarse de postes eléctricos y desenchufar artefactos para prevenir accidentes domésticos. También se prohíbe permanecer cerca de cauces o zonas inundables debido al incremento repentino de caudales en ríos serranos. Para solicitar asistencia técnica o reportar emergencias, figuran disponibles los números gratuitos de Bomberos (100) y Policía (911), además del centro de atención del Ministerio de Seguridad.

Finalmente, las autoridades recuerdan tener preparada una mochila de emergencia que contenga linterna, radio y documentos personales. El pronóstico para el cierre del año anticipa que la provincia transitará jornadas marcadas por el calor intenso y una marcada inestabilidad climática. Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales para seguir la evolución de los avisos a corto plazo emitidos por los organismos de seguridad.