Tormenta con tragedia en Córdoba: murió un trabajador del peaje en la ruta 9 Norte

En un trágico episodio ocurrido en medio de la tormenta de viento y piedra en Córdoba, un trabajador del peaje murió este jueves a la tarde y otros dos resultaron heridos luego de que el viento tumbara casillas de las cabinas ubicadas en la ruta nacional 9 norte a la altura de Estación Juárez Celman, en el departamento Colón.

Fuentes oficiales señalaron que la víctima fatal fue un supervisor de Caminos de las Sierras, quien tenía 61 años. Hubo otras dos personas heridas que fueron trasladadas a centros de salud, aunque su estado no sería de riesgo.

Sucedió a las 16.30 a la altura de la cabina del peaje en la ruta nacional 9 norte, kilómetro 729, entre Estación Juárez Celman y Jesús María.

Las fuentes indicaron que por las inclemencias climáticas se tumbaron casillas del peaje. En medio de escenas de nerviosismo y conmoción se determinó luego que había fallecido un supervisor.

Trabajan en el lugar bomberos, policías y personal de Caminos de las Sierras. Se espera que Policía Judicial realice los peritajes.

LA RUTA SIGUE OPERATIVA

Según informan desde Caminos de las Sierras, la ruta 9 Norte está actualmente operativa, aunque no está funcionando la estación de peaje.