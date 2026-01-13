La grilla completa del Festival de Jesús María 2026 y todo lo que hay que saber

El Festival Nacional de Doma Y Folklore de Jesús María es uno de los eventos de folklore y jineteada más importantes de Córdoba y Argentina. La edición 60 se lleva a cabo desde el jueves 8 y se extenderá hasta el domingo 18 de enero de 2026. Como cada año, el festival contará con una cartelera repleta de grandes artistas de la música argentina y jinetes destacados de toda Latinoamérica.
Día por día: la grilla por los 60 años del Festival de Jesús María 2026
- Jueves 8 de enero:
- Jairo.
- Destino San Javier.
- Los Nombradores del Alba.
- Damián Córdoba.
- Nati Pastoruti.
- Decime Chango.
- Bien Argentino.
- Viernes 9:
- Los Palmeras.
- Q’Lokura.
- Los 4 de Córdoba.
- Angelo Aranda.
- Lautaro Rojas.
- Dj Fer Palacio.
- Sábado 10:
- Abel Pintos.
- Los Nocheros.
- Los Herrera.
- Los Trajinantes.
- Santy2.
- Mati Rojas.
- Domingo 11:
- Lázaro Caballero.
- Christian Herrera.
- Piko Frank.
- Lucas Sugo.
- Campedrinos.
- Magui Olave.
- Lunes 12:
- Los Tekis.
- La T y la M.
- Ke Personajes.
- Diableros Jujeños.
- Kepiano.
- Ceibo.
- Martes 13:
- Serguio Galleguillo.
- La Banda de Carlitos y Euge Quevedo.
- Juan Fuentes.
- Carafea.
- Jessica Benavidez.
- Miércoles 14:
- Luciano Pereyra.
- La Konga.
- Nahuel Pennisi.
- Maggie Cullen.
- La Callejera.
- Jueves 15:
- Soledad.
- El Indio Lucio Rojas.
- Paquito Ocaño.
- Los Carabajal.
- Orellana Lucca.
- Chequelo.
- Viernes 16:
- Chaqueño Palavecino.
- El Loco Amato.
- Las Voces de Orán.
- Cabales y Canto 4.
- Los Alonsitos.
- Loy Carrizo.
- Sábado 17:
- Jorge Rojas.
- Ahyre.
- Cazzu.
- Ulises Bueno.
- Guitarreros.
- La Clave Trío.
- Domingo 18:
- Los Manseros Santiagueños.
- Raly Barrionuevo.
- Dúo Coplanacu.
- Desakata2.
- Flor Paz.
- Simón Aguirre.
Cuándo son los campeonatos de jineteada en el Festival de Jesús María 2026
- Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada: viernes 9 al sábado 17 de enero. 75 montas por noche.
- Campeonato Jinetes del Festival: viernes 9 al sábado 17 de enero. seis montas por noche.
- Campeonato de Color y Coraje: domingo 18 de enero.
Festival de Jesús María 2026: qué se puede o no ingresar al predio
Las autoridades del festival, ofrecieron dos listados sobre los elementos que se pueden llevar y los que tienen prohibido el ingreso al antiteatro. Estos son los que están permitidos:
- Bebidas en envases de plástico y comidas en cantidades moderadas dentro de la conservadora, mostrando el ticket de compra que permite el ingreso de la heladerita.
- Equipo de mate y termos con agua.
- Botella con agua de uso personal.
Por otra parte, estos son los objetos prohibidos:
- Paraguas
- Botella de vidrio
- Facones
- Elementos cortantes y punzantes
- Reposeras y sillas
- Drones
- Banquitos
- Aerosoles
- Mascotas
- Pirotecnia
- Bebidas fuera de conservadoras
Los precios de la comida y la bebida dentro del Festival de Jesús María 2026
La oferta gastronómica para este aniversario histórico contempla desde platos elaborados hasta opciones al paso. Estos son algunos de los precios:
- La parrilla de cuatro cortes (sin guarnición): 23.000 pesos
- Pollo sin guarnición: 12.000 pesos
- Locro: 12.000 pesos
- Humita: 12.000 pesos
- Empanadas: 3.000 la unidad y 30.000 la docena
- Sándwich de vacío o bondiola: 14.000 pesos
- Lomito completo o sándwich de milanesa: 14.000 pesos
- Choripán: 10.000 pesos
- Pizza común: 18.000 pesos
- Pizza especial: 22.000 pesos
- Papas fritas o tortilla: 8.000 pesos
- Súper pancho o choclo: 6.000 pesos
- Agua mineral (500 cc), gaseosas, soda y aguas saborizadas: 4.000 pesos
- Jugos y batidos: entre 7.000 y 9.000 pesos
- Cerveza: entre 3.000 y 6.000 pesos
- Fernet o Gancia grande (con vaso): 14.000 y la recarga, 12.000 pesos
- Vinos: desde 10.000 pesos
- Sangría granizada: 12.000 pesos
- Helado de una bocha: 4.000 pesos
- Kilo de helado 21.500 pesos
- Ensalada de frutas: 6.000 pesos
- Vaso oficial del Festival: 2.000 pesos
- Bolsa de hielo de 1.5kg: 4.000 pesos
- Harina para chaya: 2.000 pesos