La grilla completa del Festival de Jesús María 2026 y todo lo que hay que saber

El popular encuentro ofrecerá distintos espectáculos hasta el próximo fin de semana.

13 de enero de 2026,

Todo lo que hay que saber del Festival Nacional de Doma y Folklore Jesús María 2026. (Foto: La Voz)

El Festival Nacional de Doma Y Folklore de Jesús María es uno de los eventos de folklore y jineteada más importantes de Córdoba y Argentina. La edición 60 se lleva a cabo desde el jueves 8 y se extenderá hasta el domingo 18 de enero de 2026. Como cada año, el festival contará con una cartelera repleta de grandes artistas de la música argentina y jinetes destacados de toda Latinoamérica.

Día por día: la grilla por los 60 años del Festival de Jesús María 2026

  • Jueves 8 de enero:
    • Jairo.
    • Destino San Javier.
    • Los Nombradores del Alba.
    • Damián Córdoba.
    • Nati Pastoruti.
    • Decime Chango.
    • Bien Argentino.
  • Viernes 9:
    • Los Palmeras.
    • Q’Lokura.
    • Los 4 de Córdoba.
    • Angelo Aranda.
    • Lautaro Rojas.
    • Dj Fer Palacio.
  • Sábado 10:
    • Abel Pintos.
    • Los Nocheros.
    • Los Herrera.
    • Los Trajinantes.
    • Santy2.
    • Mati Rojas.
  • Domingo 11:
    • Lázaro Caballero.
    • Christian Herrera.
    • Piko Frank.
    • Lucas Sugo.
    • Campedrinos.
    • Magui Olave.
  • Lunes 12:
    • Los Tekis.
    • La T y la M.
    • Ke Personajes.
    • Diableros Jujeños.
    • Kepiano.
    • Ceibo.
  • Martes 13:
    • Serguio Galleguillo.
    • La Banda de Carlitos y Euge Quevedo.
    • Juan Fuentes.
    • Carafea.
    • Jessica Benavidez.
  • Miércoles 14:
    • Luciano Pereyra.
    • La Konga.
    • Nahuel Pennisi.
    • Maggie Cullen.
    • La Callejera.
  • Jueves 15:
    • Soledad.
    • El Indio Lucio Rojas.
    • Paquito Ocaño.
    • Los Carabajal.
    • Orellana Lucca.
    • Chequelo.
  • Viernes 16:
    • Chaqueño Palavecino.
    • El Loco Amato.
    • Las Voces de Orán.
    • Cabales y Canto 4.
    • Los Alonsitos.
    • Loy Carrizo.
  • Sábado 17:
    • Jorge Rojas.
    • Ahyre.
    • Cazzu.
    • Ulises Bueno.
    • Guitarreros.
    • La Clave Trío.
  • Domingo 18:
    • Los Manseros Santiagueños.
    • Raly Barrionuevo.
    • Dúo Coplanacu.
    • Desakata2.
    • Flor Paz.
    • Simón Aguirre.

Cuándo son los campeonatos de jineteada en el Festival de Jesús María 2026

  • Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada: viernes 9 al sábado 17 de enero. 75 montas por noche.
  • Campeonato Jinetes del Festival: viernes 9 al sábado 17 de enero. seis montas por noche.
  • Campeonato de Color y Coraje: domingo 18 de enero.

Festival de Jesús María 2026: qué se puede o no ingresar al predio

Las autoridades del festival, ofrecieron dos listados sobre los elementos que se pueden llevar y los que tienen prohibido el ingreso al antiteatro. Estos son los que están permitidos:

  • Bebidas en envases de plástico y comidas en cantidades moderadas dentro de la conservadora, mostrando el ticket de compra que permite el ingreso de la heladerita.
  • Equipo de mate y termos con agua.
  • Botella con agua de uso personal.

Por otra parte, estos son los objetos prohibidos:

  • Paraguas
  • Botella de vidrio
  • Facones
  • Elementos cortantes y punzantes
  • Reposeras y sillas
  • Drones
  • Banquitos
  • Aerosoles
  • Mascotas
  • Pirotecnia
  • Bebidas fuera de conservadoras

Los precios de la comida y la bebida dentro del Festival de Jesús María 2026

La oferta gastronómica para este aniversario histórico contempla desde platos elaborados hasta opciones al paso. Estos son algunos de los precios:

  • La parrilla de cuatro cortes (sin guarnición): 23.000 pesos
  • Pollo sin guarnición: 12.000 pesos
  • Locro: 12.000 pesos
  • Humita: 12.000 pesos
  • Empanadas: 3.000 la unidad y 30.000 la docena
  • Sándwich de vacío o bondiola: 14.000 pesos
  • Lomito completo o sándwich de milanesa: 14.000 pesos
  • Choripán: 10.000 pesos
  • Pizza común: 18.000 pesos
  • Pizza especial: 22.000 pesos
  • Papas fritas o tortilla: 8.000 pesos
  • Súper pancho o choclo: 6.000 pesos
  • Agua mineral (500 cc), gaseosas, soda y aguas saborizadas: 4.000 pesos
  • Jugos y batidos: entre 7.000 y 9.000 pesos
  • Cerveza: entre 3.000 y 6.000 pesos
  • Fernet o Gancia grande (con vaso): 14.000 y la recarga, 12.000 pesos
  • Vinos: desde 10.000 pesos
  • Sangría granizada: 12.000 pesos
  • Helado de una bocha: 4.000 pesos
  • Kilo de helado 21.500 pesos
  • Ensalada de frutas: 6.000 pesos
  • Vaso oficial del Festival: 2.000 pesos
  • Bolsa de hielo de 1.5kg: 4.000 pesos
  • Harina para chaya: 2.000 pesos

