La grilla completa del Festival de Jesús María 2026 y todo lo que hay que saber

El Festival Nacional de Doma Y Folklore de Jesús María es uno de los eventos de folklore y jineteada más importantes de Córdoba y Argentina. La edición 60 se lleva a cabo desde el jueves 8 y se extenderá hasta el domingo 18 de enero de 2026. Como cada año, el festival contará con una cartelera repleta de grandes artistas de la música argentina y jinetes destacados de toda Latinoamérica.

Día por día: la grilla por los 60 años del Festival de Jesús María 2026

Jueves 8 de enero : Jairo. Destino San Javier. Los Nombradores del Alba. Damián Córdoba. Nati Pastoruti. Decime Chango. Bien Argentino.

Viernes 9 : Los Palmeras. Q’Lokura. Los 4 de Córdoba. Angelo Aranda. Lautaro Rojas. Dj Fer Palacio.

Sábado 10 : Abel Pintos. Los Nocheros. Los Herrera. Los Trajinantes. Santy2. Mati Rojas.

Domingo 11 : Lázaro Caballero. Christian Herrera. Piko Frank. Lucas Sugo. Campedrinos. Magui Olave.

Lunes 12 : Los Tekis. La T y la M. Ke Personajes. Diableros Jujeños. Kepiano. Ceibo.

Martes 13: Serguio Galleguillo. La Banda de Carlitos y Euge Quevedo. Juan Fuentes. Carafea. Jessica Benavidez.

Miércoles 14 : Luciano Pereyra. La Konga. Nahuel Pennisi. Maggie Cullen. La Callejera.

Jueves 15: Soledad. El Indio Lucio Rojas. Paquito Ocaño. Los Carabajal. Orellana Lucca. Chequelo.

Viernes 16 : Chaqueño Palavecino. El Loco Amato. Las Voces de Orán. Cabales y Canto 4. Los Alonsitos. Loy Carrizo.

Sábado 17 : Jorge Rojas. Ahyre. Cazzu. Ulises Bueno. Guitarreros. La Clave Trío.

Domingo 18 : Los Manseros Santiagueños. Raly Barrionuevo. Dúo Coplanacu. Desakata2. Flor Paz. Simón Aguirre.



Cuándo son los campeonatos de jineteada en el Festival de Jesús María 2026

Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada : viernes 9 al sábado 17 de enero. 75 montas por noche.

Campeonato Jinetes del Festival : viernes 9 al sábado 17 de enero. seis montas por noche.

Campeonato de Color y Coraje: domingo 18 de enero.

Festival de Jesús María 2026: qué se puede o no ingresar al predio

Las autoridades del festival, ofrecieron dos listados sobre los elementos que se pueden llevar y los que tienen prohibido el ingreso al antiteatro. Estos son los que están permitidos:

Bebidas en envases de plástico y comidas en cantidades moderadas dentro de la conservadora , mostrando el ticket de compra que permite el ingreso de la heladerita.

Equipo de mate y termos con agua .

Botella con agua de uso personal.

Por otra parte, estos son los objetos prohibidos:

Paraguas

Botella de vidrio

Facones

Elementos cortantes y punzantes

Reposeras y sillas

Drones

Banquitos

Aerosoles

Mascotas

Pirotecnia

Bebidas fuera de conservadoras

Los precios de la comida y la bebida dentro del Festival de Jesús María 2026

La oferta gastronómica para este aniversario histórico contempla desde platos elaborados hasta opciones al paso. Estos son algunos de los precios:

La parrilla de cuatro cortes (sin guarnición): 23.000 pesos

Pollo sin guarnición: 12.000 pesos

Locro : 12.000 pesos

Humita : 12.000 pesos

Empanadas : 3.000 la unidad y 30.000 la docena

Sándwich de vacío o bondiola: 14.000 pesos

Lomito completo o sándwich de milanesa: 14.000 pesos

Choripán : 10.000 pesos

Pizza común: 18.000 pesos

Pizza especial: 22.000 pesos

Papas fritas o tortilla: 8.000 pesos

Súper pancho o choclo: 6.000 pesos

Agua mineral (500 cc), gaseosas, soda y aguas saborizadas: 4.000 pesos

Jugos y batidos: entre 7.000 y 9.000 pesos

Cerveza : entre 3.000 y 6.000 pesos

Fernet o Gancia grande (con vaso): 14.000 y la recarga, 12.000 pesos

Vinos : desde 10.000 pesos

Sangría granizada: 12.000 pesos