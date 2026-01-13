Con food trucks y entrada gratis: un festival para aprovechar el verano en Córdoba

Como cada inicio de año, la provincia de Córdoba inaugura su temporada estival con convocantes encuentros a lo largo y ancho de la región. Dentro de su extensa oferta se destaca un festival para aprovechar el verano al máximo ya que es con food trucks y entrada gratis.

Cuándo es el festival en Córdoba con food trucks y entrada gratis

El Parque del Sierras Hotel de la ciudad de Alta Gracia será el escenario de una nueva edición del Festival Mionca. En este 2026, la invitación es para el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero, desde las 19 hasta las 2.

La edición 2026 del Festival Mionca será entre el 16 y el 18 de enero en Alta Gracia.

Los organizadores del evento anunciaron más de 40 puestos de comida, música, un “vermutazo” y una feria de emprendedores. Además, habrán áreas destinadas arealizar arte, talleres de cocina y espacio y cine para los más pequeños.

Cómo llegar a Alta Gracia desde Córdoba Capital

Para llegar a Alta Gracia desde la ciudad de Córdoba en auto hay que emprender un viaje de poco más de 38 kilómetros por la ruta provincial 5. En colectivo, diferentes empresas de transporte ofrecen colectivos desde la Terminal de Ómnibus de la ciudad.