Con entrada gratis y feria en Córdoba: un evento gastronómico despide 2025

El último fin de semana de diciembre y del año se aproxima y llega con un clima ideal para salir a recorrer la provincia. En este contexto, una localidad de Córdoba anunció un evento gastronómico con entrada gratis y feria con emprendimientos para despedir 2025.

Un evento gastronómico en Córdoba despide 2025 con entrada gratis

La Municipalidad de Despeñaderos confirmó que desde las 21 de este sábado 27 de diciembre inaugurará la temporada verano 2026. La invitación a la apertura de un nuevo espacio gastronómico es en la plaza Evita.

La invitación de la Municipalidad de Despeñaderos para este sábado 27 de diciembre.

El poblado en el departamento Santa María dará pie a este polo de comida con otros atractivos. “Habrá música en vivo, feria de emprendedoras, la mejor gastronomía local y muchas cosas más“, anticipó el municipio en su cuenta de Instagram oficial.

Cómo llegar a Despeñaderos desde Córdoba Capital

Para llegar a Despeñaderos desde Córdoba Capital en auto, se recomienda tomar la autovía Gobernador Juan Bautista Bustos, ruta 36. Luego de un viaje de 50 kilómetros y un peaje de 2.000 pesos, se llega a destino.