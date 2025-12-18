Vía Córdoba / Fin de semana

Con entrada gratis y Nahuel Pennisi: un nuevo festival se celebra en Córdoba

El evento constará de tres noches con diferentes artistas de renombre.

Redacción Vía Córdoba
18 de diciembre de 2025,

Nahuel Pennisi deslumbrará con su voz en un festival gratuito en Córdoba. (LVI / Carlos Romero / Ilustrativa).

En la víspera a un nuevo fin de semana, el último antes de la Navidad, la ciudad de Córdoba confirmó la celebración de un nuevo festival. El evento será con entrada gratis y contará con la presencia de Nahuel Pennisi, entre otros artistas.

Cuándo es el festival en Córdoba con entrada gratis y Nahuel Pennisi

La Municipalidad de Córdoba anunció que con la Catedral Nuestra Señora de la Asunción y Radio María brindarán la celebración “Con María le cantamos a la esperanza”. La invitación es a partir de las 19 para el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre en la explanada de la Catedral.

La explanada de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción será el escenario del festival.(Wikipedia)
La explanada de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción será el escenario del festival.(Wikipedia)

Una experiencia que mezcla emociones, fe y espíritu navideño”, anticiparon las autoridades municipales en el comunicado oficial. En paralelo, enumeraron los protagonistas invitados para cada jornada.

  • Viernes 19: AHYRE, el grupo conformado por Juan José Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando Mónico y Federico Maldonado.
  • Sábado 20: Nahuel Pennisi.
  • Domingo 21:Una misa criolla con la participación de Jairo y Ariel Borda.

“El festival, que es una invitación a compartir, agradecer y preparar el corazón para vivir la Navidad, adquiere este año un sentido especial: se celebran tres décadas de la Obra de María, un proyecto pastoral y social que nació del impulso conjunto entre Radio María Argentina y la Asociación Hombre Nuevo”, destacaron.

