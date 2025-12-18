Con entrada gratis y Nahuel Pennisi: un nuevo festival se celebra en Córdoba

En la víspera a un nuevo fin de semana, el último antes de la Navidad, la ciudad de Córdoba confirmó la celebración de un nuevo festival. El evento será con entrada gratis y contará con la presencia de Nahuel Pennisi, entre otros artistas.

Cuándo es el festival en Córdoba con entrada gratis y Nahuel Pennisi

La Municipalidad de Córdoba anunció que con la Catedral Nuestra Señora de la Asunción y Radio María brindarán la celebración “Con María le cantamos a la esperanza”. La invitación es a partir de las 19 para el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre en la explanada de la Catedral.

“Una experiencia que mezcla emociones, fe y espíritu navideño”, anticiparon las autoridades municipales en el comunicado oficial. En paralelo, enumeraron los protagonistas invitados para cada jornada.

Viernes 19 : AHYRE , el grupo conformado por Juan José Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando Mónico y Federico Maldonado.

S ábado 20 : Nahuel Pennisi .

Domingo 21:Una misa criolla con la participación de Jairo y Ariel Borda.

“El festival, que es una invitación a compartir, agradecer y preparar el corazón para vivir la Navidad, adquiere este año un sentido especial: se celebran tres décadas de la Obra de María, un proyecto pastoral y social que nació del impulso conjunto entre Radio María Argentina y la Asociación Hombre Nuevo”, destacaron.