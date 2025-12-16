Un evento gastronómico en Córdoba despide 2025 con entrada gratis y degustación de platos

Diciembre empezó a correr y con su segunda quincena llegan las reuniones con motivo de cerrar el año. En este contexto, un evento gastronómico en la ciudad de Córdoba confirmó una edición especial para despedir 2025 con entrada gratis y degustación de platos para que la comunidad se acerque.

Un evento gastronómico en Córdoba despide 2025 con entrada gratis

El tour gastronómico Utuco, que significa “abundancia” en lengua comechingona, anunció un “encuentro para celebrar la abundancia, lo nuestro y el trabajo compartido”, explicó en un comunicado la entidad. La invitación es desde las 20 hasta las 22 de este miércoles 17 de diciembre en el Cabildo Histórico de Córdoba.

Utuco cierra el año en el Patio Menor del Cabildo Histórico de Córdoba.

El encuentro propone una experiencia para celebrar la identidad cordobesa a través de la gastronomía, la música, los libros y los productos locales. Para ello, habrán clases de cocina en vivo de la mano de Alba del Castillo, Victoria Vico, María Pineda y Marcos Parada.

Mauri Marín brindará un recorrido sensorial para “poner en valor el trabajo de productores, cocineros y emprendedores de la provincia”. Además, el público podrá disfrutar de una degustación de vinos cordobeses de Finca Robledo Balzarini y Vinos Sangiovanni.

La propuesta se completa con una exposición de libros de autores cordobeses, de la mano de La Siembra. A su vez, Huerta en Flor y un espacio de tés, mocktails e infusiones a cargo de Santa Camelia y Tesai estarán disponibles.

Durante toda la jornada también estará presente la Tienda Utuco. “Con una cuidada selección de productos 100 por ciento cordobeses, reafirmando el espíritu de poner en valor lo nuestro, generar comunidad y celebrar la abundancia desde el trabajo colectivo”, cerró en un comunicado.