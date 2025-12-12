Una peña aterriza en Córdoba con puestos gastronómicos, entrada gratis y feria

En la previa a un nuevo fin de semana, se confirmó que la ciudad de Córdoba recibirá una peña atractiva para su comunidad. En esta oportunidad, el evento será con entrada gratis y tendrá puestos gastronómicos, feria y música en vivo gracias a artistas invitados.

Cuándo es la peña en Córdoba con puestos gastronómicos, entrada gratis y feria

La Municipalidad anunció que desde las 19 de este sábado 13 de diciembre, la Plaza de la Intendencia recibirá a los artistas locales que fueron parte de las distintas instancias de “La Peña en tu Ciudad”.

La Peña en tu Ciudad cierra el 2025 en la Plaza de la Intendencia de Córdoba.

“Habrá puestos gastronómicos y una feria de economía circular como atractivos adicionales al encuentro musical”, destacaron fuentes oficiales en el parte oficial de este viernes 12.

La estrella de la velada será el estreno del disco que grabaron los músicos invitados en las ediciones anteriores: “Peña en Tu Ciudad – Compilado 2025”. Es el resultado de un proceso de producción profesional desarrollado en el Estudio CODAC, donde cada artista grabó su obra con acompañamiento técnico especializado.