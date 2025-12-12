Atardecer en el lago y truchas frescas: los eventos que prepara una localidad de Córdoba

La Agencia Córdoba Turismo lanzó una campaña para todo diciembre, que fue definido como “Mes de los Lagos y las Lagunas”. Con esta premisa y las altas temperaturas, una localidad preparó eventos con un atardecer en el lago y gastronomía con truchas frescas.

Cuándo son los eventos de una localidad de Córdoba

Se trata de Las Tapias, que anunció un primer encuentro para este viernes 12. A partir de las 18, locales y turistas podrán disfrutar de una actividad de senderismo por el camino de La Cruz.

Turismo en la zona de Las Tapias (Gobierno de Córdoba)

Pero para quienes opten por algo diferente o con menos caminata, podrán gozar “una tarde imperdible entre naturaleza, ejercicio y paisajes únicos”, según describió la Municipalidad.

Desde las 19, se dispondrá de una travesía en kayak a la garganta del Dique y se cerrará con una vista del atardecer desde el lago. Quienes deseen reservar un lugar deben contactarse al 3517886615.

Cuándo comer truchas frescas en una localidad de Córdoba

El segundo evento está programado para el domingo 14 y es un “Especial de Truchas”. El pescado se ofrecerá en diferentes presentaciones para almorzar en el restaurante Tila Henen. “Vas a poder probar truchas de nuestro criadero en Boca del Rio”, destacó Las Tapias. Además, brindaron el siguiente número de teléfono para aquellas personas que quieran comer un suculento platillo: 3517886615.

Especial de Truchas en Las Tapias.

Cómo llegar a Las Tapias desde Córdoba Capital

En caso de contar con auto, para llegar a Las Tapias desde Córdoba Capital se debe tomar la Ruta Provincial 5, atravesar el Camino a las Altas Cumbres y tomar la Provincial 14 hasta arribar a destino.