Con Abel Pintos, vuelve un festival que combina humor, música y gastronomía en Córdoba

Se trata de uno de los eventos más importantes del este de la provincia de Córdoba.

Redacción Vía Córdoba
11 de diciembre de 2025,

Abel Pintos se presentará en San Francisco.

El Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción es uno de los eventos más relevantes que se lleva a cabo en la provincia de Córdoba. En esta oportunidad, se realiza históricamente en la ciudad de San Francisco, al este provincial. La propuesta se constituye sobre tres ejes: gastronomía, humor y música.

Se viene un festival que combina música, gastronomía y humor

El festival tendrá lugar durante dos días, con una programación artística especial para cada jornada. El sábado 21 de febrero actuarán Abel Pintos, Los Auténticos Decadentes y Los Tekis. En cuanto a las secciones de humor, participarán Matías Barzola, Andres Lopez y El Loco Paul. Para el domingo 22 de febrero, el escenario recibirá a Dale Q’Va, Desakta2, Damián Córdoba y Monada. La cuota de risa para esta última fecha estará a cargo del humorista Nardo Escanilla.

La venta de entradas comenzará el próximo martes 16 de diciembre a través de edenentradas.ar. Para aquellas personas que prefieran adquirir sus pases de modo físico, podrán hacerlo en la Tecnoteca de San Francisco, ubicada en 9 de Julio 1187. El horario de atención presencial es de 7 a 13. En Córdoba, otro punto de venta disponible es la Disquería Edén, en Obispo Trejo 15.

