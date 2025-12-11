Con Abel Pintos, vuelve un festival que combina humor, música y gastronomía en Córdoba

El Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción es uno de los eventos más relevantes que se lleva a cabo en la provincia de Córdoba. En esta oportunidad, se realiza históricamente en la ciudad de San Francisco, al este provincial. La propuesta se constituye sobre tres ejes: gastronomía, humor y música.

Se viene un festival que combina música, gastronomía y humor

El festival tendrá lugar durante dos días, con una programación artística especial para cada jornada. El sábado 21 de febrero actuarán Abel Pintos, Los Auténticos Decadentes y Los Tekis. En cuanto a las secciones de humor, participarán Matías Barzola, Andres Lopez y El Loco Paul. Para el domingo 22 de febrero, el escenario recibirá a Dale Q’Va, Desakta2, Damián Córdoba y Monada. La cuota de risa para esta última fecha estará a cargo del humorista Nardo Escanilla.

La venta de entradas comenzará el próximo martes 16 de diciembre a través de edenentradas.ar. Para aquellas personas que prefieran adquirir sus pases de modo físico, podrán hacerlo en la Tecnoteca de San Francisco, ubicada en 9 de Julio 1187. El horario de atención presencial es de 7 a 13. En Córdoba, otro punto de venta disponible es la Disquería Edén, en Obispo Trejo 15.