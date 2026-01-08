Un festival con entrada gratis, baile de Magui Olave y comidas típicas se realiza en Córdoba

En paralelo al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, otra localidad de la provincia de Córdoba anunció su festival. El encuentro cuenta con entrada gratis, baile de Magui Olave y comidas típicas, entre otros atractivos.

Cuándo es el festival con entrada gratis, baile de Magui Olave y comidas típicas en Córdoba

La Estancia de Guadalupe, a 240 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba, Argentina, invitó a locales y turistas para su Festival de la Esperanza. Según informaron a través de sus redes sociales, confirmaron que será a partir de las 22 del sábado 10 de enero en el predio Martín.

Magui Olave, Sendero Folk, Maxi Bravo, Arde Chamame, Canto Chuncano y Cielo Tierra estarán a cargo de la música a lo largo de la velada. En paralelo, los asistentes podrán disfrutar de una cantina y un predio con diferentes platos de comida.

Cómo llegar a Estancia de Guadalupe desde Córdoba Capital

Para llegar a Estancia de Guadalupe desde Córdoba Capital en auto se recomienda tomar la ruta nacional 20 y seguir hasta variante Costa Azul. Posteriormente, doblar en la nacional 38 hacia Villa de Soto y conectar con la provincial 15.