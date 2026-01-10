Con entrada gratis y gastronomía: una fiesta en Córdoba que recibe el verano

Una ciudad de la provincia de Córdoba confirmó que realizará una fiesta para recibir el verano 2026. La celebración busca que locales y turistas de diferentes puntos asistan ya que será con entrada gratis y tendrá diferentes preparaciones gastronómicas.

Una fiesta en Córdoba recibe el verano con entrada gratis

La Municipalidad de Villa General Belgrano informó de la Sommerfest, que tendrá su primera edición este año el lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de enero. Como suele suceder en el poblado alemán, la invitación es para el predio en frente a la Plaza José Hernández, a partir de las 20.

Sommerfest en Villa General Belgrano.

Las autoridades prepararon una oferta culinaria local con preparaciones típicas de Argentina y de Alemania. A su vez, diferentes variedades de cervezas, una de las bebidas icónicas de Villa General Belgrano.

Los artistas para la fiesta en Córdoba que recibe el verano

Lunes 12 de enero: Show de Highline – Gonzalo Caturelli. Ensamble Escuela de Artes SOUL. Highland Dance Arg. – Danzas escocesas (Bs. As.). Orquesta Siamo Fuori. Escuela de Folklore Tierra Adentro. Vivo – Tributo a Gustavo Cerati. Grupo Tirol. Orquesta Miguel Neuwirt – Espiche.

Martes 13 de enero: Ensamble Escuela de Artes ROCK–POP. Academia de Folklore Criollos del Sauce. “Los Calientes” – Tributo a Babasónicos. Highland Dance Arg. – Danzas escocesas (Bs. As.). Show de Highline – Gonzalo Caturelli. Grupo Musical 4 Quesos. Grupo Baile Enzian. Orquesta Die Biermusikanten – Espiche.

