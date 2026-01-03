Con entrada gratis y platos típicos: la Fiesta de la Cerveza Artesanal inicia en Córdoba

Una comuna de la provincia de Córdoba confirmó una nueva edición de su Fiesta de la Cerveza Artesanal que inaugura el primer fin de semana de 2026 y su temporada de verano. El evento es con entrada gratis, platos típicos y otros atractivos.

Cuándo es la Fiesta de la Cerveza Artesanal que inicia en Córdoba con entrada gratis

La Comuna de Las Calles anunció la tercera edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal. La invitación es a partir de las 19 de este sábado 3 de enero en la plaza La Edda de Las Calles.

La Fiesta de la Cerveza Artesanal inicia en Córdoba este sábado 3 de enero.

Fumaytals, Por Amor Al Folclore, Gabi Oviedo, Ballet Chakana, Los Amigos del Chamamé y La Timba estarán a cargo de la música en vivo. En paralelo y a lo largo de toda la velada, locales y turistas podrán disfrutar de sorteos, puestos con gastronomía regional, un extenso patio cervecero y un paseo con artesanos y sus producciones locales.

Cómo llegar a Las Calles desde Córdoba Capital

Para llegar a Las Calles desde Córdoba en auto se debe tomar la ruta provincial 34. Luego, incorporarse a la provincial 5, la provincial C45 y la provincial E-96. Finalmente, seguir por la provincial 14 y conducir por la avenida Bella Vista hasta la comuna.