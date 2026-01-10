Festival de Jesús María 2026: qué se puede llevar y qué no al Anfiteatro José Hernández

Vía Córdoba / Festival de Jesús María

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María inauguró este viernes 9 de enero su edición 60ª luego de unas intensas lluvias. Ante la duda de locales y turistas, desde la organización recordaron los elementos habilitados y prohibidos en el ingreso al Anfiteatro José Hernández.

Festival de Jesús María 2026: qué se puede llevar al Anfiteatro José Hernández

  • Bebidas en envases de plástico y comidas en cantidades moderadas dentro de la conservadora, mostrando el ticket de compra que permite el ingreso de la heladerita.
  • Equipo de mate y termos con agua.
  • Botella con agua de uso personal.
Festival de Jesús María 2026: qué no se puede llevar al Anfiteatro José Hernández

  • Paraguas.
  • Botella de vidrio.
  • Facones.
  • Elementos cortantes y punzantes.
  • Reposeras y siilas.
  • Drones.
  • Banquitos.
  • Aerosoles.
  • Mascotas.
  • Pirotecnia.
  • Bebidas fuera de conservadoras.
