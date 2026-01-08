Se suspendió la inauguración del Festival de Jesús María 2026: el comunicado oficial

El presidente de la comisión del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026, Juan López, confirmó la suspensión de la inauguración que iba a ser en la noche de este jueves 8 de enero. En paralelo, explicó qué hacer para solicitar la devolución del dinero de las entradas y la reprogramación de las actividades.

Se suspendió la inauguración del Festival de Jesús María 2026

Las alertas naranja y amarilla por tormenta que rigen en la provincia de Córdoba y los recientes informes que recibió la comisión por parte del Observatorio Hidro. Meteorológico (OHMC) fueron los factores decisivos en la grilla.

El Anfiteatro José Hernández.

“Debido a las condiciones climáticas, se suspende la actividad prevista para el día de hoy”, expresó el área de comunicación de la celebración. De este modo, la edición 60 del Festival de Jesús María 2026 se aplazó para el viernes 9 en el Anfiteatro José Hernández.

Cuándo será la inauguración del Festival de Jesús María 2026

Las actividades previstas para hoy se reprogramaron para este viernes 9 de la siguiente manera:

El Desfile Unión de los Pueblos se realizará con concentración en los puntos previamente establecidos a las 15.30 .

El arribo al Anfiteatro José Hernández será a las 17.30 .

El acto inaugural con los abanderados y la participación de Destino San Javier iniciará a las 21 horas. El resto de las actividades artísticas no será reprogramada.

Qué hacer con la entrada de la inauguración del Festival de Jesús María 2026

“La entrada está en libertad de la persona que la adquirió si pide la devolución o no", dijo López en conferencia de prensa. A su vez, enumeró los pasos necesarios para quienes deseen el reintegro del boleto.

“Quienes pagaron por medios electrónicos deberán llenar el formulario en la página de Pasesshow y ahí se procederá a la devolución. Quienes abonaron en efectivo pueden hacer la devolución hasta las 22 de hoy o este viernes 9 de 10 a 13 en la boletería 12″, agregó.

Qué dice el pronóstico extendido para Jesús María este jueves 8 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por tormenta para el departamento Colón. En la jurisdicción de Jesús María, hay entre un 70 y 10 por ciento de probabilidad de tormentas aisladas desde la tarde hasta la noche.

El pronóstico para Jesús María este jueves 8 de enero.

“El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos”, advirtió el ente