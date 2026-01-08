Festival de Jesús María 2026: Caminos de las Sierras confirmó qué pasará con el cobro del peaje

La edición 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026 comienza este jueves 8 de enero. La ruta nacional 9 norte, donde falleció Jorge Gianinneto, trabajador de peaje producto de la caída de una cabina, es la vía que se toma desde Córdoba Capital para asistir al Anfiteatro José Hernández.

Caminos de las Sierras confirmó qué pasará con el cobro del peaje rumbo al Festival de Jesús María 2026

En la víspera del inicio de la celebración que espera una gran afluencia de público y la investigación judicial, Caminos de las Sierras confirmó qué pasará con el cobro del peaje para los vehículos que transiten.

Un trabajador murió tras la voladura de casillas del peaje en la ruta 9 norte en Estación Juárez Celman. (José Hernández)

Las tres cabinas que cayeron durante la tormenta del jueves 1 de enero fueron retiradas durante la tarde del miércoles 7. La fiscal Silvana Fernández había ordenado su secuestro y retiro para realizar las pericias correspondientes.

“La prioridad es recuperar la fluidez del tránsito para garantizar la circulación en esa ruta, teniendo en cuenta el inicio del Festival. Por ahora, no se va a cobrar peaje”, confirmaron fuentes de la empresa, en diálogo con Vía Córdoba.

En este sentido, Caminos de las Sierras recalcó que sus prioridades son dos: “Que las vías de circulación estén liberadas y habilitadas al tránsito lo antes posible y evitar embotellamientos que podrían derivar en siniestros viales”.