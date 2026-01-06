Silvana Fernández es la fiscal a cargo del caso del trabajador de peaje que murió durante la tormenta en Córdoba: Jorge Gianinneto. La mujer del distrito tres turno tres de la Justicia tomó una importante decisión para el rumbo de la investigación.

La importante decisión de la Justicia en el caso del trabajador de peaje que murió en Córdoba

Alrededor de las 16.30 del 1 de enero, las intensas ráfagas de viento voltearon tres cabinas del peaje en el kilómetro 729 de la ruta nacional 9 norte. Lamentablemente, una de ellas aplastó al hombre de 61 años, quien había ido antes de su horario de ingreso para asistir a una compañera.

Tragedia en el peaje. (Policía)

Desde ese día, el camino quedó obstruido parcialmente y la Policía forense realizó análisis sobre las condiciones de seguridad y el mantenimiento de la zona. Este martes 6 de enero, Fernández ordenó el secuestro de las tres casillas que cayeron para futuras pericias.

“La idea es liberar la zona para que Caminos de las Sierras habilite el peaje. Estamos evaluando la factibilidad de que en el lugar donde estaban, sin alterar la zona del hecho, se cobre a través de un telepeaje”, explicó Fernández, en diálogo con El Doce.