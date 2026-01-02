Habló la familia del trabajador de peaje que murió durante la tormenta en Córdoba: “Desconsolada”

Jorge Gianinneto era el trabajador de un peaje de la provincia de Córdoba que murió durante la intensa tormenta del jueves 1 de enero. Este viernes 2, en medio del dolor, su familia habló y manifestó estar “desconsolada” y asimilando la noticia fatal.

Habló la familia del trabajador de peaje que murió durante la tormenta en Córdoba

“Estamos shockeados. Lo que uno menos se espera luego de un brindis un 1 de enero es encontrarse con esta noticia”, dijo Silvina, la sobrina del empleado de 61 años que perdió la vida sobre la ruta 9 norte, en diálogo con El Doce.

Tragedia en el peaje. (Policía)

A su vez, explicó que su prioridad es contener a su abuela, quien vivía junto al fallecido. “Está desconsolada, es quien más siente la pérdida porque no sabe cómo va a seguir ahora. No queda sola, pero no es lo mismo porque vivía con él”, describió.

La familia de Gianinneto aguarda a la finalización de los trámites y la realización de la autopsia para poder retirar el cuerpo de la morgue. Por otro lado, reconoció que el abogado de Caminos de las Sierras y la gerente de Recursos Humanos, se comunicaron con ella, quien consultó los pasos a seguir.

El el viento tumbó casillas de las cabinas ubicadas en la ruta nacional 9 norte, a la altura de Estación Juárez Celman. (José Hernández)

En otro apartado, aseguró que su prioridad no es saber cómo sucedió el episodio porque “pasó lo que pasó”. Sin embargo, reconoció que,en caso de no haber sido un accidente, “se podría haber evitado, pero bueno...”.

Córdoba: cómo sigue la investigación del trabajador de peaje que murió

Por su parte, la fiscal Silvana Fernández, describió que la Justicia está en “pleno proceso de investigación”. Especialmente, ingenieros de Policía Judicial relevaron el peaje, sus condiciones de seguridad y el mantenimiento de las cabinas.

Con los resultados de dichos estudios y los informes del Servicio Meteorológico Nacional, Fernández espera determinar o descartar responsabilidades alrededor de la tormentosa tragedia en el peaje.