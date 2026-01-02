En Año Nuevo: murió una niña de 9 años en un jacuzzi de un hotel en Córdoba

Una niña de 9 años murió ahogada en un jacuzzi dentro de un hotel de Córdoba en la celebración de Año Nuevo 2026. La Justicia ya investiga la tragedia que fue caratulada como una “muerte de etiología dudosa”.

Año Nuevo: murió una niña de 9 años en un jacuzzi de un hotel en Córdoba

El episodio se registró alrededor de las 20.10 cuando un llamado ingresó al 911 desde el establecimiento ubicado en la ciudad de Oncativo, departamento de Río Segundo. Inmediatamente, un servicio de emergencias y personal policial montaron un corredor sanitario para trasladar a la menor a la clínica Gatti.

En el trayecto y allí se le realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos. Lamentablemente, confirmaron el fallecimiento de la niña que estaba acompañada de sus padres, de 40 y 39 años. Se investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho.