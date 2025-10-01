Una nueva muerte súbita sacude a Córdoba: falleció una niña de 12 años

La provincia de Córdoba se ve sacudida desde la mañana de este miércoles 1 de octubre por el fallecimiento de una niña de 12 años. Según informaron fuentes oficiales a través de un comunicado matutino, se trata de una nueva muerte súbita.
Falleció una niña de 12 años en Córdoba
El suceso fatal se registró dentro de una casa en el barrio Ituzaingó, sudeste de la ciudad de Córdoba, en una zona conocida como Los Cuarenta. La víctima es la hija de un sargento primero de la Policía de la provincia y se investigan las condiciones alrededor del caso.
En el transcurso de septiembre, la región registró cuatro fallecimientos por muertes súbitas y descompensaciones:
Córdoba sacudida por muertes súbitas
- Amadeo Ruiz, miembro de la octava división del Club San Lorenzo, sufrió el 11 de septiembre un colapso mientras entrenaba en la ciudad.
- Facundo Arias Prieto, alumno del Ipem Arturo Illia de Villa Carlos Paz, se desplomó durante su clase de educación física, y falleció el 15 de septiembre.
- Un adolescente de 15 años se desplomó en el comedor de la escuela Guarnición Aérea Ipet 251, fue trasladado en estado vegetativo y se confirmó su muerte por un coágulo en la cabeza.
- Un niño de 7 años se desvaneció en el cumpleaños de un amigo en Capilla de Los Remedios y perdió la vida en el centro de salud de la localidad.