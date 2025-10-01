Una nueva muerte súbita sacude a Córdoba: falleció una niña de 12 años

La provincia de Córdoba se ve sacudida desde la mañana de este miércoles 1 de octubre por el fallecimiento de una niña de 12 años. Según informaron fuentes oficiales a través de un comunicado matutino, se trata de una nueva muerte súbita.

Falleció una niña de 12 años en Córdoba

El suceso fatal se registró dentro de una casa en el barrio Ituzaingó, sudeste de la ciudad de Córdoba, en una zona conocida como Los Cuarenta. La víctima es la hija de un sargento primero de la Policía de la provincia y se investigan las condiciones alrededor del caso.

En el transcurso de septiembre, la región registró cuatro fallecimientos por muertes súbitas y descompensaciones:

Córdoba sacudida por muertes súbitas