Quién era Santino López, el adolescente que murió en medio de un partido de fútbol en Córdoba

Santino López, un joven de 13 años, falleció tras sufrir una complicación de salud en medio de un partido de fútbol. El adolescente era considerado una gran promesa dentro del ambiente regional. La causa del deceso fue una descompensación seguida de un paro cardiorrespiratorio, según confirmaron las autoridades.

Quién era Santino López, el adolescente que se descompensó en un partido

Santino formaba parte de las divisiones menores del Club Sportivo Balnearia, donde su talento era reconocido por sus compañeros y los entrenadores de la institución. Recientemente, el adolescente había sido convocado para integrar la Selección Sub 13 de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco. Este equipo se preparaba para disputar una competencia en la localidad de Río Tercero. Santino había sido elegido para representar a la liga a nivel provincial.

La noticia generó conmoción en toda la comunidad deportiva. La Liga Regional de San Francisco utilizó sus redes sociales para manifestar su hondo pesar por la pérdida de quien era una joven figura. En su mensaje, recordaron que el adolescente había sido elegido para defender la camiseta de la liga. Escribieron que Santino “vivirá por siempre” en la memoria de la institución.

El Club Sportivo Balnearia, su entidad actual, se pronunció acompañando con profundo respeto y cariño a la familia. Desearon que los seres queridos del deportista encuentren fortaleza en el amor y que para él “brille la luz eterna”. Por su parte, el Club Ilusión del Norte, sitio donde el jugador también disputó cotejos, expresó su más sentido pésame por el fallecimiento.