Una niña de 2 años perdió la vida luego de haber caído dentro de un balde con agua en la ciudad de Córdoba. La Policía confirmó el fatal episodio que ocurrió en la víspera del fin de semana y es materia de investigación.

Murió una niña de 2 años que cayó dentro de un balde con agua en Córdoba

El suceso ocurrió dentro de una vivienda ubicada en la calle Juan Bautista de Isasi al 3.500 de barrio Estación Flores, sector sudoeste de la Capital. Por causas a establecer, la menor se precipitó dentro del recipiente con líquido.

Cuando se percataron de la escena, sus familiares la trasladaron inmediatamente a un centro médico ubicado en barrio Ciudad Parque Las Rosas. Lamentablemente, allí constataron el deceso por “ahogamiento por inmersión”, según comunicó la Policía en el comunicado matutino de este sábado 27 de septiembre.