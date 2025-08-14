Tragedia: una niña de 5 años murió al caer en una tolva de maíz en Córdoba

Una localidad del interior de Córdoba se encuentra conmocionada por el grave accidente que sufrió una niña de 5 años, quien murió tras caer en una tolva de maíz. El hecho ocurrió en una zona rural de Cuatro Esquinas, en el departamento Río Primero.

Una niña de 5 años murió al caer en una tolva de maíz

Según los primeros reportes, fue su mamá quien la trasladó a un hospital local después del hecho. A pesar de los esfuerzos del personal médico, la niña llegó al centro de salud sin signos vitales. La fiscalía interviniente inició una investigación para esclarecer los hechos.

Las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas en que la niña cayó, así como establecer si había personas adultas presentes durante el accidente. También es crucial para la investigación conocer el lapso en que la menor permaneció atrapada antes de que se le brindara asistencia.