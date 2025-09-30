Se conocieron los resultados de la autopsia al adolescente que murió jugando al fútbol en Córdoba

Desde la Justicia de la provincia dieron a conocer este martes 30 de septiembre los resultados de la autopsia a Santino López, el adolescente que murió jugando al fútbol en Sebastián Elcano, de Córdoba.

Los resultados de la autopsia al adolescente que murió jugando al fútbol en Córdoba

La fiscal a cargo de la investigación, Analía Cepede, explicó que el informe preliminar de la autopsia arrojó que la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio. El corazón de López tenía un tamaño superior al de la media, según la médica forense.

Dolor. El mensaje de la Liga Regional de Fútbol San Francisco, tras la muerte del adolescente de 13 años en Sebastián Elcano. (Redes)

Por ello, Cepede solicitó un análisis más exhaustivo al servicio de Anatomía Patológica de Córdoba. “Queremos establecer la responsabilidad objetiva del establecimiento y también saber si a nivel familiar esta persona habría sufrido episodios anteriores que pudieran denotar alguna patología tratable”, contextualizó, en diálogo con Cadena 3.

“Comprobar que a Santino se le hicieron todas las pruebas previas que podrían haber detectado que no podía hacer este tipo de actividad física”, subrayó, en diálogo con La Voz. Por ello, la investigación avanza como un homicidio calificado y busca saber si los certificados médicos requeridos para actividades deportivas fueron adecuados.