Preocupación: murió otro adolescente tras descompensarse mientras jugaba

En las horas de la tarde del sábado, la tranquilidad de un encuentro deportivo se vio interrumpida por un acontecimiento fatal. Un adolescente de 13 años, quien participaba de un partido de fútbol en la localidad Sebastián Elcano de Córdoba, murió tras descompensarse.

Murió otro adolescente mientras jugaba al fútbol

Ante la gravedad de la situación, se coordinó el traslado del joven hacia un centro de salud. Una enfermera y la madre del chico acompañaron el recorrido hasta el hospital local. No obstante, al arribar al establecimiento, el personal constató su deceso. La causa de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

Dado el contexto, la Fiscalía está actuando en la causa. Este organismo pertenece a la novena circunscripción de Deán Funes. La investigación está a cargo de la Dra. Analía Cepede, quien buscará dilucidar las circunstancias exactas que rodearon el fallecimiento del menor.