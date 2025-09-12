La sentida despedida para el niño de 13 años que murió jugando al fútbol en Córdoba: “Imborrable”

El Club Atlético San Lorenzo de barrio Las Flores de la ciudad de Córdoba compartió este viernes 12 de septiembre una sentida despedida para Amadeo Ruiz, el niño de 13 años que murió jugando al fútbol en sus instalaciones.

“En este momento de hondo dolor, la institución expresa sus más sentidas condolencias a su familia, a sus amigos, compañeros y seres queridos, así como a toda la comunidad sanlorencista, que hoy se encuentra conmovida y entristecida por esta irreparable pérdida”, expresó el conjunto en un comunicado emitido en sus redes sociales.

El niño de 13 años falleció el 11 de septiembre en barrio Las Flores.

Posteriormente, describieron a Amadeo, quien “formaba parte de nuestras divisiones formativas, representando con compromiso, respeto y pasión los valores de nuestro club”.

“Su partida deja una huella imborrable en todos quienes compartieron con él el camino del deporte y la vida”, concluyeron. Posteriormente, el coordinador de la entidad, Eduardo Colazzo, se expresó sobre la perdida y el momento del hecho.

Habló un testigo de la muerte del niño de 13 años en Córdoba

“Estoy aquí como todos los días, soy el coordinador de inferiores y hablo con cada niño para saber cómo están. Justo ayer, su categoría hacía una práctica en la cancha de fútbol 11″, contextualizó.

En el final del entrenamiento y en el inicio del siguiente grupo, que ingresaba al terreno. “Amadeo estaba parado y se desplomó sin ningún previo aviso”, recordó. Tres profesores iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y activaron el protocolo correspondiente. Lamentablemente, la situación no se revirtió y el mediocampista falleció.

Según comunicó el club, los restos del niño de 13 años serán velados en Sepelios La Madrid, ubicado en la avenida Vélez Sarsfield al 3.179, en horario a confirmar por la familia y la institución.