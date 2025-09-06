Tragedia en Córdoba: un adolescente murió ahogado mientras cenaba con su padre

Un adolescente de 17 años murió ahogado mientras cenaba con su padre. La provincia de Córdoba está sacudida por la tragedia que ocurrió durante la noche del viernes 5 de septiembre.

El suceso se produjo dentro de una vivienda ubicada en la Manzana 15 del barrio Nuestro Hogar 3. El papá y el menor estaban compartiendo la comida y el chico se atragantó con un alimento.

Una patrulla de la Policía respondió al llamado de inmediato y aplicó las maniobras de primeros auxilios. Sin resultados, trasladaron a la víctima al hospital Misericordia, donde constataron posteriormente su deceso.