Las fuerzas de seguridad de la provincia investigan el fallecimiento de un hombre en un accidente laboral en Córdoba. El episodio fatal se produjo durante la lluviosa noche del lunes 18 de agosto, según confirmó la Policía mediante un comunicado matutino este martes 19.

Tras el llamado al 911, personal policial y una unidad del servicio médico se presentaron en una fábrica de suspensiones de elásticos de vehículos ubicada en barrio Marqués de Sobremonte. Precisamente, en la calle Fray Miguel de Mujica al 2.200.

Allí, encontraron tendido en el suelo a un sujeto de 40 años que no tenía signos vitales. “Al parecer, esta persona habría perdido la vida tras recibir una descarga eléctrica en momentos en que se encontraba realizando sus tareas habituales en un máquina”, deslizaron las autoridades. Ahora, investigan las circunstancias en las cuales se produjo el hecho.