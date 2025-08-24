Tragedia en Córdoba: se descompensó mientras jugaba al fútbol y falleció

La tarde del pasado sábado se vio ensombrecida por un trágico evento que sacudió a los habitantes de Villa Dolores. Un hombre de 49 años, cuya identidad no fue difundida, colapsó de manera repentina mientras jugaba al fútbol y falleció.

Córdoba: un hombre murió mientras jugaba al fútbol

El incidente ocurrió en una cancha ubicada en la calle Almirante Brown de la ciudad. La escena fue presenciada por compañeros de equipo y otros asistentes, quienes trataron de asistirlo. Tras la descompensación, lo trasladaron al Hospital Regional de Villa Dolores.

A su llegada, el equipo médico inició las maniobras de reanimación para revertir su estado. Sin embargo, no lograron restablecer sus signos vitales. El fallecimiento fue constatado por los médicos en el hospital.

Según los reportes de medios locales, el jugador habría expresado sentir un fuerte dolor en el pecho justo antes de caer al suelo. La situación empeoró durante el traslado al centro de salud. Se informó que el hombre sufrió infartos en el trayecto, lo que explica su ingreso sin vida al nosocomio.