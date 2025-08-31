Córdoba: lo encontraron muerto en la calle y denuncian que alguien lo atropelló

Un lamentable suceso conmocionó a los vecinos de ciudad de Córdoba durante la mañana de este domingo. En la intersección de la avenida Sabattini y la calle Cipriano Perello, en el barrio Avellaneda, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de edad avanzada.

Al llegar al lugar, un grupo de efectivos policiales y de emergencias constataron el deceso del individuo, quien permanecía tendido sobre la superficie de la calle.

Lo encontraron muerto en la calle y denuncian que alguien lo atropelló

La principal línea de investigación que manejan las autoridades se consolidó gracias al testimonio de un vecino. Esta persona declaró haber presenciado cómo el hombre fue atropellado por un vehículo, que se dio a la fuga.

En respuesta a la grave situación, la Policía y la Justicia inició una intensiva búsqueda de cámaras de seguridad en las inmediaciones con el objetivo de identificar al vehículo involucrado y a su conductor.