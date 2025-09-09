Tragedia en Córdoba: falleció un bombero voluntario mientras trabajaba

Un lamentable suceso conmovió a la provincia de Córdoba en el inicio de esta semana con la muerte de Matías Godoy, un bombero voluntario de 39 años. El hombre realizaba trabajos de poda en la vía pública. El incidente ocurrió al precipitarse desde una plataforma elevadora, impactando el suelo tras una caída de seis metros. Pese a ser trasladado al Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa, los profesionales médicos no pudieron salvar su vida.

Murió un bombero voluntario en Córdoba

Godoy residía en Villa Amancay y era reconocido en el Valle de Calamuchita. Desempeñaba una doble función: como operario y también como integrante del cuerpo de rescatistas voluntarios. Su dedicación lo había convertido en una persona muy apreciada por sus conciudadanos.

La Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba expresó su hondo pesar ante la noticia. A través de un comunicado, la institución destacó la entrega del joven, enfatizando su disposición a arriesgar su propia existencia por el bien colectivo.

Como muestra de duelo, la entidad decretó 72 horas de luto oficial en toda la provincia. Durante este periodo, se dispuso que los emblemas nacionales, provinciales, municipales e institucionales permanezcan a media asta en señal de respeto. El cuerpo del fallecido fue derivado a la ciudad de Córdoba para la autopsia reglamentaria.