Dolor en Córdoba: falleció un niño de 13 años que se descompensó jugando al fútbol

La provincia de Córdoba se ve consternada este viernes 12 de septiembre por el fallecimiento de un niño de 13 años. Según las primeras informaciones, perdió la vida luego de descompensarse en un entrenamiento de fútbol.

Falleció un niño de 13 años que se descompensó jugando al fútbol en Córdoba

La Policía comunicó en un parte matutino que el suceso se produjo alrededor de las 20 del jueves 11 en las instalaciones del Club Atlético San Lorenzo de barrio Las Flores, ubicado en la avenida Concejal Felipe Belardinealli al 3.700.

Club de fútbol San Lorenzo de barrio Las Flores.(José Gabriel Hernández / La Voz)

El menor se habría desplomado mientras realizaba la actividad deportiva con los compañeros de su división. Un profesor del lugar realizó la primera intervención con maniobras de primeros auxilios. Posteriormente, el chico fue trasladado mediante un cordón sanitario hasta el Hospital de Niños.

Unos minutos más tarde, el personal de salud del centro médico confirmó el deceso, “diagnosticando muerte súbita”, notificó la Policía.