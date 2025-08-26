El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 2° Nominación de la ciudad de Marcos Juárez condenó a un club de Córdoba. En el fallo, explicó la sentencia y confirmó que la institución pagará una millonaria indemnización por la muerte de un niño.

Un club de Córdoba pagará una millonaria indemnización por la muerte de un niño

Se trata del Club Atlético River Plate de la localidad de Inrriville, quien deberá “indemnizar a los padres de un niño de dos años que murió tras caer en la pileta, durante un evento desarrollado en el predio fuera de la temporada de verano", detalló la Justicia en el comunicado.

Pileta del club River de Inriville donde falleció ahogado un niño

Las víctimas explicaron que su hijo desapareció en el quincho del club durante una celebración. Según expusieron en la demanda de daños y perjuicios, lo buscaron por todo el predio y lo encontraron sumergido en la pileta olímpica a metros del lugar del festejo.

La explicación de la Justicia por la millonaria indemnización al club de Córdoba

El Club Atlético River Plate de Inrriville planteó como “eximente de responsabilidad”, que los padres del menor fallecido omitieron el deber de vigilancia. No obstante, el juez Edgar Amigó Aliaga consideró probado que la pileta tenía agua estancada casi al tope de su capacidad y con algas color verde, aunque el hecho ocurrió fuera de la temporada de verano.

Del mismo modo, aseguró que el cierre perimetral de la pileta “no cumplía acabadamente con la finalidad de impedir el ingreso de personas”. Además, el personal encargado de vigilar a las personas que circulaban por el sector nunca estuvieron.

Por esto, según la perspectiva del juez, la institución deportiva tiene una tarea de ahora en adelante. “El deber de seguridad de la institución demandada era mayor desde que la previsibilidad del riesgo es un deber ínsito que deriva y le es impuesto por su propia actividad que involucra, en tanto ámbito de recreación social, la continua afluencia de personas", concluyó.

La millonaria indemnización para el club de Córdoba

Por otro lado, aseveró que “la culpa in vigilando de los padres del menor debe ser considerada como concausa morigeradora con relación a la responsabilidad de la institución en la producción del evento dañoso, dado el estado en que se encontraban las instalaciones del club y, puntualmente, las condiciones que presentaba la pileta”.

Finalmente, el juez resolvió que la responsabilidad fue de un 80 por ciento para el club demandado y el 20 por ciento restante a los padres del niño. Por ello, fijó el pago de una indemnización por parte de la entidad a los padres y la hermana de la víctima, con intereses, que es mayor a 100 millones de pesos, según compartió La Voz.