Una empresa de Córdoba despidió a más de 120 empleados, quienes esperan una indemnización

Luego de haber recibido una denuncia contra una de sus directivas, la Petroquímica Río Tercero confirmó los despidos de más de 120 empleados este viernes 22 de agosto. La desvinculación había sido anunciada, pero el enojo crece porque aún no fueron indemnizados.

La empresa y el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (Spiqyp) tuvieron una mesa de negociación en las últimas horas. El encuentro se dio con el vencimiento de la conciliación obligatoria, que había sido dictada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia hasta este 18 de agosto,.

Con la fecha ya culminada, las salidas quedaron confirmadas, no tendrían retroceso y la planta pasó de 374 a 130 empleados. La petroquímica sostiene que la Justicia debe autorizar los abonos correspondientes al concurso de acreedores en la figura legal de “pronto pago”.

Esta norma de la Ley de Contrato de Trabajo reconoce el privilegio de los créditos de los trabajadores. Por su parte, Spiqyp defiende que el dinero correspondiente al sueldo pendiente y las indemnizaciones deben entregarse inmediatamente ya que varios trabajadores son la principal fuente de ingreso de sus hogares. Si el pago pronto es autorizado, los despedidos podrán negociar una cifra de indemnización.