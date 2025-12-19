Vía Córdoba / Oliva

Una niña se descompensó en una pileta de un club de Córdoba: lo que se sabe

La menor de edad fue trasladada al Hospital Pasteur de Villa María por la complejidad de su cuadro.

19 de diciembre de 2025,

Una niña de 4 años se descompensó en una pileta de un club de Córdoba en el transcurso del jueves 18 de diciembre. Por la complejidad de su cuadro, los médicos la trasladaron al Hospital Pasteur de Villa María.

La menor se desvaneció, por causas que se intentan determinar, mientras realizaba actividades en el natatorio del Club Atlético Vélez Sarsfield de Oliva. Un servicio de emergencias la asistió de urgencia y la llevó al hospital zonal.

Una vez en el nosocomio, la pequeña fue estabilizada por el personal médico. Debido a su estado, los profesionales optaron por derivarla al centro de salud de Villa María. Para ello y agilizar el desplazamiento, efectivos policiales de la departamental Tercero Arriba. Se investiga el hecho.

