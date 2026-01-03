Jorge Gianinneto es el trabajador de peaje que murió durante la tormenta en Córdoba el jueves 1 de enero. En paralelo a la investigación, la empresa a Caminos de las Sierras, responsable de la gestión y mantenimiento de la Red de Accesos a Córdoba (RAC), habló tras el trágico episodio.

Caminos de las Sierras habló del trabajador de peaje que murió durante la tormenta en Córdoba

Autoridades de Caminos de las Sierras deslizaron que recibieron una notificación judicial, en diálogo con La Voz. Este aviso les impide intervenir la zona afectada en la ruta nacional 9 norte, a la altura de Estación Juárez Celman, en el departamento Colón.

El peaje de Córdoba donde ocurrió la tragedia.

La Justicia debe analizar mediante pericias las tres casillas involucradas en la tormenta. No pueden ser retiradas ni movidas hasta que se realicen los análisis que considere la fiscal Silvana Fernández.

En este contexto, Caminos de las Sierras indicó que las cabinas involucradas en la tormenta se instalaron en 2000. Además, ponderó que nunca se había registrado un hecho como el del 1 de enero.

Los pasos a seguir en Caminos de las Sierras tras la muerte en Córdoba

En paralelo, reconoció que no existía un protocolo de actuación específico ante un eventos climático. Desde ahora, el objetivo es trabajar junto al gremio de trabajadores para elaborar uno que contemple criterios de prevención, resguardo del personal y eventuales evacuaciones o medidas operativas ante alertas meteorológicas.

Por último, notificó que sostiene una comunicación constante con la familia de Gianinneto. “El el personal quedó golpeado y asustado, y hay clima de duelo”, se admitieron desde Caminos de las Sierras.