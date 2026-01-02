Vía Córdoba / Altas Cumbres

Tragedia en Córdoba: una mujer murió por la caída de un auto en las Altas Cumbres

La víctima tenía 84 años y era acompañante de un conductor de 86. Lo que se sabe.

Redacción Vía Córdoba

2 de enero de 2026,

El trágico hecho ocurrió sobre la ruta provincial E-34, camino de las Altas Cumbres de Córdoba. (Imagen ilustrativa / Web)

Una mujer de 84 años murió este viernes 2 de enero en lo que fue la caída de un auto en el camino de las Altas Cumbres de la provincia. De este modo, una nueva tragedia sacude a Córdoba en un fatídico inicio de 2026.

El siniestro fatal se desencadenó alrededor de las 12.40 de este 2 de enero en el kilómetro 23 de la ruta provincial E-34. Precisamente, en el trayecto conocido como Cañada Larga, entre el inicio del río y la zona de la Piedra La Tortuga.

Por causas que se intentan establecer, un conductor de 86 años de un Ford Fiesta Max perdió el control y cayó por un barranco. Policía Caminera respondió a un llamado, acudió al lugar y cortó la ruta para realizar los peritajes pertinentes.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, pero se estima que era pareja del automovilista. Hasta este momento, hay una reducción de calzada para evitar inconvenientes.

