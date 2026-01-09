Vía Córdoba / Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María

Cómo será la noche inaugural del Festival de Jesús María 2026 este viernes 9 de enero

Así quedó la grilla para el inicio de la edición 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore.

9 de enero de 2026,

El Anfiteatro José Hernández vuelve a la actividad este viernes 9 de enero.

La comisión a cargo del Festival de Jesús María 2026 compartió la grilla de actividades planificadas para la noche inaugural de este viernes 9 de enero. La edición 60 iba a comenzar este jueves 8, pero las condiciones climáticas obligaron a la suspensión y reprogramación de lo diagramado.

  • 12: encendido de la Llama Votiva y el descubrimiento de la placa en reconocimiento a los campeones de jineteada en la plazoleta ubicada junto al Museo del Festival.
  • 15: concentración para el Desfile Unión de los Pueblos.
  • 15.30: inicio de la cabalgata en la que participarán más de 700 hombres y mujeres a caballo rumbo a Jesús María.
  • 17.30: arribo al Anfiteatro José Hernández y apertura de puertas.
  • 19.10: relatores presentan a las delegaciones.
  • 19.20: relatores presentan a gente de campo y dan inicio a la jineteada.
  • 20.50: presentación de los abanderados.
  • 21: reproducción de videos e inicio del acto inaugural.
  • 21.25: Lautaro Rojas.
  • 21.45: jineteada.
  • 22.05: presentación de Los 4 de Córdoba.
  • 22.30: jineteada.
  • 22.50: Ángelo Aranda.
  • 23.10: jineteada.
  • 23.30: Destino San Javier.
  • 23.50: jineteada.
  • 00.20: Los Palmeras.
  • 1.40: show aéreo.
  • 2: Q´Lokura.
  • 4: Fer Palacio.
  • 5: final.

