La comisión a cargo del Festival de Jesús María 2026 compartió la grilla de actividades planificadas para la noche inaugural de este viernes 9 de enero. La edición 60 iba a comenzar este jueves 8, pero las condiciones climáticas obligaron a la suspensión y reprogramación de lo diagramado.
Cómo será la noche inaugural del Festival de Jesús María 2026 este viernes 9 de enero
- 12: encendido de la Llama Votiva y el descubrimiento de la placa en reconocimiento a los campeones de jineteada en la plazoleta ubicada junto al Museo del Festival.
- 15: concentración para el Desfile Unión de los Pueblos.
- 15.30: inicio de la cabalgata en la que participarán más de 700 hombres y mujeres a caballo rumbo a Jesús María.
- 17.30: arribo al Anfiteatro José Hernández y apertura de puertas.
- 19.10: relatores presentan a las delegaciones.
- 19.20: relatores presentan a gente de campo y dan inicio a la jineteada.
- 20.50: presentación de los abanderados.
- 21: reproducción de videos e inicio del acto inaugural.
- 21.25: Lautaro Rojas.
- 21.45: jineteada.
- 22.05: presentación de Los 4 de Córdoba.
- 22.30: jineteada.
- 22.50: Ángelo Aranda.
- 23.10: jineteada.
- 23.30: Destino San Javier.
- 23.50: jineteada.
- 00.20: Los Palmeras.
- 1.40: show aéreo.
- 2: Q´Lokura.
- 4: Fer Palacio.
- 5: final.