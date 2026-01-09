La comisión a cargo del Festival de Jesús María 2026 compartió la grilla de actividades planificadas para la noche inaugural de este viernes 9 de enero. La edición 60 iba a comenzar este jueves 8, pero las condiciones climáticas obligaron a la suspensión y reprogramación de lo diagramado.

Cómo será la noche inaugural del Festival de Jesús María 2026 este viernes 9 de enero

12 : encendido de la Llama Votiva y el descubrimiento de la placa en reconocimiento a los campeones de jineteada en la plazoleta ubicada junto al Museo del Festival

15 : concentración para el Desfile Unión de los Pueblos.

15.30 : inicio de la cabalgata en la que participarán más de 700 hombres y mujeres a caballo rumbo a Jesús María.

17.30 : arribo al Anfiteatro José Hernández y apertura de puertas.

19.10 : relatores presentan a las delegaciones.

19.20 : relatores presentan a gente de campo y dan inicio a la jineteada.

20.50 : presentación de los abanderados.

21 : reproducción de videos e inicio del acto inaugural.

21.25 : Lautaro Rojas.

21.45 : jineteada.

22.05 : presentación de Los 4 de Córdoba.

22.30 : jineteada.

22.50 : Ángelo Aranda.

23.10 : jineteada.

23.30 : Destino San Javier.

23.50 : jineteada.

00.20 : Los Palmeras.

1.40 : show aéreo.

2 : Q´Lokura.

4: Fer Palacio.