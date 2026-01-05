El impactante look de La Sole en un festival de la tradición que se llevó todas las miradas

Soledad Pastorutti volvió a demostrar por qué es la figura máxima de los escenarios argentinos. En el Festival de la Tradición en Añatuya, la santafesina protagonizó un reencuentro histórico con un público que la esperaba desde hace casi tres décadas.

Más allá de su fuerza vocal y su carisma arrollador, lo que disparó los comentarios en redes sociales y entre los presentes fue su arriesgado y moderno look que combinó a la perfección la elegancia con la energía festivalera.

El estilo elegido para esta noche especial consistió en un outfit de aires rockeros donde predominaron texturas modernas y un diseño ajustado que resaltaba su figura, dándole una imagen empoderada y actual.

Sin embargo, el toque que terminó de generar una ola de comentarios fue su decisión de coronar el look con un clásico sombrero folclórico, como de costumbre. Este cruce de estilos fue una declaración de principios: una Sole que evoluciona, pero que jamás olvida sus raíces.

Soledad Pastorutti

Al finalizar la noche, la sensación en Añatuya era de haber sido testigos de un momento histórico. La Sole se retiró bajo una lluvia de aplausos, dejando la vara muy alta para el resto de la temporada de festivales 2026. Logró lo que pocos artistas consiguen: que se hable de su música, de su historia y, sobre todo, de ese look impactante que se llevó todas las miradas.