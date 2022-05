J Rei se presentó este martes en Niceto Club, para dar un show que comenzó a las 21.30; en donde cantó sus canciones más conocidas, disponibles en todas las plataformas digitales.

El show comenzó con un dj invitado para la apertura, después del cual J Rei subió al escenario, aclamado por el público.

El primer artista invitado de la noche fue Mesita, con quien cantó “Ram Pam Pam” y “Jet Lag”. Seguido a él, también estuvieron presentes: Danilo Montana, Migrantes y Neo Pistea, cerca del final del show, concluyendo con “Pininfarina”.

Cabe destacar que hace algunos meses estrenó “Tu Turrito”, con colaboración de Callejero Fino y también interpretó esta canción sobre el escenario, que ya cuenta con más de 3 millones de visualizaciones en YouTube.

Rei y los detalles de su nueva canción con Quevedo: “Hizo un turreo”

En una entrevista con Vía Urbano, Rei no sólo habló de su próximo show en Niceto sino que también se refirió a su experiencia con Quevedo, con quien sacará un tema, y a la canción “Tu turrito” que viene de lanzar junto a Callejero Fino.

“Venimos ensayando cuatro veces por semana, estoy preparándome con el equipo para el show. El condimento especial tiene que ver con que me quito un poco todo lo relacionado a los autos o no voy a mostrarlo tan explícitamente; voy a mostrar otra cosa para no cansar a mi público”, contó Rei, quien afirmó que habrá “sorpresas” en su primer show en Capital Federal.

Sobre el reciente lanzamiento de “Tu Turrito” con Callejero Fino, explicó que es una canción que hizo “con el piano” y opinó que en relación a la composición “es uno de los mejores temas” que hizo, ya que están acostumbrados a trabajar siempre sobre una pista.

A la hora de hablar sobre sus sueños en la música, Rei respondió: “Quiero trascender y no quedar acá. Quiero mirar para atrás y estar mejor que ayer. No quiero ser un fósforo que lo encendés y se apaga, quiero mantener viva la llama hasta que me dé la energía y el alma, nunca había sido tan responsable con nada”.