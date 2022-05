Rei se presentará este martes 24 de mayo en Niceto Club, en su primer show como solista y, si bien aseguró que habrá sorpresas, el cantante prefirió no adelantar qué artistas invitados estarán presentes, con el fin de que el público lo “disfrute en vivo”.

En una entrevista con Vía Urbano, Rei no sólo habló de su próximo show en Niceto sino que también se refirió a su experiencia con Quevedo, con quien sacará un tema, y a la canción “Tu turrito” que viene de lanzar junto a Callejero Fino.

“Venimos ensayando cuatro veces por semana, estoy preparándome con el equipo para el show. El condimento especial tiene que ver con que me quito un poco todo lo relacionado a los autos o no voy a mostrarlo tan explícitamente; voy a mostrar otra cosa para no cansar a mi público”, contó Rei, quien afirmó que habrá “sorpresas” en su primer show en Capital Federal.

Sobre el reciente lanzamiento de “Tu Turrito” con Callejero Fino, explicó que es una canción que hizo “con el piano” y opinó que en relación a la composición “es uno de los mejores temas” que hizo, ya que están acostumbrados a trabajar siempre sobre una pista.

A la hora de hablar sobre sus sueños en la música, Rei respondió: “Quiero trascender y no quedar acá. Quiero mirar para atrás y estar mejor que ayer. No quiero ser un fósforo que lo encendés y se apaga, quiero mantener viva la llama hasta que me dé la energia y el alma, nunca había sido tan responsable con nada”.

En ese sentido, reveló que antes era peluquero y mecánico pero que no era “tan responsable” como ahora que es músico. “Estoy encontrando cuál es mi posición en este mundo, salí hace poco a ser un profesional en la música. Quiero crear una comunidad para los fierreros, es lo que más me representa. quiero ser el que le cantaba a los fierros y que mi música se expanda por todos lados”, cerró.

“Fernet”, el tema de Rei con Quevedo

Durante el mes pasado, Rei estuvo en España y se encontró con Quevedo, con quien sacará un tema el próximo 1 de junio. “El tema se llama ‘Fernet’, le hice hacer un turreo y cantarle al fernet”, adelantó sobre la canción con el artista español.

“Es una bestia, me sorprendió Quevedo. El timbre de su voz es real. Te sorprende porque es muy relajado pero la rompe, es crack y sencillo, como tiene que ser. Además, escribe rápido y tiene una voz muy peculiar”, opinó sobre Quevedo, que viene de estar en “Si quieren frontear” con Duki y De la ghetto.