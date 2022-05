Nacho pido disculpas tras su batalla con Mecha tras su batalla en la jornada 3 de la FMS Argentina 2022 y realizó un descargo en sus redes sociales.

“Me demostraron cariño y no me siento en el personaje de hacer el malo de la película, me quise hacer el piola y me rompieron la cabeza. Lo que hice fue muy burdo, no me sentí cómodo”, comenzó Nacho sobre lo ocurrido en La Plata, con respecto a las referencias personales vinculadas a la expareja de Mecha.

“La verdad me sentí sucio encarando la batalla así pero lo pedían tanto que no me podía negar. Este tipo de Show no es para mí. Respecto a Mecha, rapeó increíble y no se crean lo que ven en el escenario, arriba nos puteamos y hoy a la noche nos vamos a la Bresh juntos”, aclaró en sus historias de Instagram.

Y cerró: “Mis disculpas por lo retrógado y ofensivo de lo que dije, sepan que es parte de la estrategia y el show y está muy alejado de lo que soy como persona realmente”.

Cabe recordar que Papo tuvo una respuesta contra Mecha que se volvió viral, en la que mencionó a Nacho de una manera particular y en la que se refirió a la expareja del MC. “No te gustan las rimas de mujeres que te sacan de barba, más que Nacho A.K.A Augenuino es lo que manda y le cambió el apodo más que Nacho era Nachotalarga”, había lanzado.