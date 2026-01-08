Flor Vigna le dedicó una canción a Luciano Castro tras el audio filtrado que confirma la infidelidad a Griselda Siciliani

Flor Vigna compartió un clip donde se la ve cantando y bailando junto a amigos, pero lo que realmente explotó fue la letra. La frase “migas en vez de un buen amor” bastó para que las redes unieran los puntos y señalaran a su ex como destinatario del mensaje, justo cuando circuló un audio del actor levantándose a una mujer en España.
Flor eligió no dar explicaciones directas, pero dejó que la música hable. Y en el mundo del espectáculo, cuando el timing es perfecto, nada parece casual.
En el video que se viralizó, Flor canta con una sonrisa irónica y una energía festiva, aunque el trasfondo suena filoso. En la desgrabación del tema se escucha: “Oye guapa, que la vara nunca te baja. Fantasma princesos que rebaja mi se un buen amor. Reina aparece malo. Aprende a Antes de mí”. La frase, confusa pero cargada de intención, fue suficiente para que muchos la interpreten como una respuesta emocional a lo ocurrido.
El posteo apareció pocas horas después de que se filtre el audio de Luciano Castro que confirmaría su infidelidad de Griselda Siciliani y en el que se lo escucha decir “buen día, guapa” con acento español. Material que generó memes, indignación y debates cruzados sobre fidelidad, códigos y exposición pública.
Flor Vigna, Luciano Castro y un triángulo mediático que no se apaga
Flor y Luciano mantuvieron una relación intensa y muy mediática durante varios años. Cortaron, volvieron, se expusieron y también se dijeron cosas a través de gestos y silencios. Del otro lado, Griselda Siciliani decidió hablar y contar cómo atravesó el episodio, dejando en claro que el dolor existe, aunque la honestidad sea una condición básica en su vínculo.
En ese contexto, el video de Flor sumó una nueva capa al escándalo. No nombró a nadie, no acusó de forma directa, pero eligió una letra que muchos leyeron como catarsis. En redes, los comentarios no tardaron en aparecer: algunos celebraron que transforme el enojo en arte, otros la acusaron de oportunismo y varios señalaron que “el mensaje fue clarísimo”.
Lo cierto es que Flor Vigna volvió a usar la música como canal emocional. Ya lo hizo otras veces, siempre con un registro pop, directo y sin demasiados filtros. Esta vez, el contexto amplificó el impacto.