Griselda Siciliani habló de la exclusividad sexual con Luciano Castro tras la infidelidad: “No me gustaría que...”

Tras admitir que Luciano Castro le fue infiel, Griselda Siciliani volvió a pronunciarse sobre el episodio y habló con total franqueza acerca de la exclusividad sexual dentro de su vínculo con el actor. La actriz abordó el tema en La mañana con Moria, donde, lejos de esquivar la polémica, dejó reflexiones contundentes sobre su manera de concebir las relaciones.

Griselda Siciliani habló sobre la infidelidad de Luciano Castro. Foto: web.

Mientras Moria Casán buscó restarle dramatismo al episodio al calificarlo como “una galantería”, Griselda fue tajante y rechazó cualquier intento de relativizar la situación.

“No. Sí, ha sido. Acá pasó algo, no es que la prensa lo está inventando”, aseguró, dejando en claro que la infidelidad existió.

Griselda Siciliani habló de los acuerdos íntimos que tiene con Luciano Castro

Ante la consulta directa sobre la existencia de un acuerdo de exclusividad sexual con Castro, la actriz fue categórica al compartir su mirada personal sobre el tema. “No sé qué es la monogamia. No sé cómo funciona. No es que no creo”, expresó en primer lugar.

En esa línea, explicó que la exclusividad no aparece como una regla previa dentro de este vínculo, sino como algo que puede darse con el tiempo: “Sí es verdad que hay algo en la exclusividad sexual que, en este vínculo que construí con Lu, lo vivo como un resultado, no como una condición”.

Griselda Siciliani. Foto: captura pantalla

Griselda amplió su reflexión y detalló por qué no se siente cómoda con las imposiciones dentro de una relación. “A mí me ponés como condición la exclusividad sexual y yo siento que no voy a poder. No voy a poder estar con nadie más. Yo me conozco, yo sé quién soy”, relató.

Por último, dejó en claro que su forma de vincularse se apoya en la libertad y los acuerdos compartidos, lejos de normas estrictas: “De repente, si es un resultado de algo, me parece más lindo. Como condición no se la pondría a otro y no me gustaría que me la pongan a mí”.