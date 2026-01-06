Quién sería la joven actriz de 28 años con la que Luciano Castro habría engañado a Griselda Siciliani

La decisión de Luciano Castro de apostar al teatro en España hacia fin de año implicó un desafío importante y, durante su paso por Europa, el actor de Sansón de las islas habría iniciado un vínculo con una joven de 28 años. Fue ella quien luego dio a conocer un audio que compromete al actual novio de Griselda Siciliani.

“Sara, buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas, ahora tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Nada. Si después tiene ganas, tú me dices y nos vemos”, se escucha decir a Luciano, con un marcado acento español.

Griselda Siciliani y Luciano Castro. (Imagen: Captura Instagram Luciano Castro)

El mensaje de voz de WhatsApp terminó en manos de Fernanda Iglesias, quien aseguró mantener una relación lejana con la joven involucrada y explicó que ella desconocía aspectos de la vida privada de Castro.

En ese marco, la panelista de Puro Show precisó que tuvo acceso tanto a los mensajes como a los audios intercambiados entre Luciano y Sara, aunque aclaró que la joven decidió no mostrarse públicamente por el momento. Lo que se sabe sobre la joven es que se llama Sara, es española, actriz y tiene 28 años, datos claves para dar con ella.

“No llegaron a concretar el encuentro. Fue solo un chape, pero él sí, insistentemente, le escribía y la quería ver”, detalló la periodista.

Así habría sido el breve romance de Luciano Castro mientras estaba con Griselda Siciliani

De acuerdo con el relato de Iglesias, la historia habría comenzado “en noviembre”, cuando el actor viajó a Madrid para encabezar la obra teatral. “Se ve que se sentía muy solo, porque un día fue a comer un brunch a un barcito lindo de Madrid, y vio a una chica despampanante de 28 años”.

“Se la empezó a chamuyar. A la chica le parecía medio grande, pero le dio bola. Él le dijo que estaba solo trabajando en Madrid, la invitó a su obra de teatro, la invitó a su casa, y se la chapó en la calle. Quedaron en volver a verse, y se pasaron los teléfonos”, continuó detallando.

Luego agregó: “Él le empezó a escribir insistentemente y se vieron otra vez más. A ella le llamó la atención que la gente le pedía fotos en la calle. Pero ella no tenía ni idea quién era. Para ella era Luciano, un actor argentino. Nada más, porque no le dijo el apellido”.

“Ella es muy linda. Estaba en Madrid haciendo unos castings... Y él le hizo el enamorado. Pero a los pocos días llegaba Griselda a Madrid. A Madrid. Entonces, Luciano mintió. Le dijo la semana que viene no te voy a poder ver porque me voy a filmar una serie para Netflix en Bilbao”, aseguró.

Más adelante, la periodista señaló que la joven comenzó a sentirse decepcionada, ya que él le había prometido reencontrarse “mañana 7 de enero” en Madrid: “¿Y saben qué pasa mañana? Es el cumpleaños del hijo de Luciano y lo van a fetejar en Mar del Plata. (...) Él la siguió chamullando bastante y ella después ya dejó de contestarle”.

Por último, Iglesias aseguró que, pese a que Luciano Castro le habría dicho que pasaría Año Nuevo con sus hijos, en realidad “estuvo con Griselda Siciliani en Brasil”.

Se conoció otra mujer con la que habría estado Castro

“Yo tengo el nombre de una famosa más con la que habría estado Luciano Castro”, expusieron al actor. “La chica me contó todo, vi los chats. Me fui enterando de más cosas… hay una famosa que lleva a sus hijos al mismo colegio que Luciano, también tendría algo ahí. No me animo a decir el nombre, pero es una rubia muy linda. Ella está separada", finalizaron prendiendo fuego a Castro.