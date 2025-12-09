El plan de Griselda Siciliani y Luciano Castro para no cruzarse con Sabrina Rojas en los Martín Fierro de Cine

El lunes 8 de diciembre se llevó a cabo la entrega de premios Martín Fierro de Cine y Series en la Usina del Arte. La gala estuvo repleta de actores y actrices argentinos que fueron nominados o invitados a la ceremonia de reconocimiento a la industria audiovisual del país. La alfombra roja fue conducida por Sabrina Rojas.

La actriz y conductora está en su mejor momento como presentadora, ya que tiene su programa todas las noches por América Tv. Estuvo a cargo de la conducción de la alfombra roja del evento, en donde los famosos invitados pasan a mostrar sus looks.

Sabrina Rojas y Luciano Castro cuando eran pareja

Una de las series más populares del año es, sin dudas, Envidiosa, que tiene de protagonista a Griselda Siciliani. Sabrina Rojas y Luciano Castro estuvieron en pareja por 10 años y tienen dos hijos en común. La pareja se separó y hasta el día de hoy, la actriz le reclama a su ex por los cuidados y gastos de sus hijos. Además, de que aseguró que Siciliani le escribía al actor cuando ellos estaban juntos.

La estrategia de Luciano Castro y Griselda Siciliani para no cruzarse con Sabrina Rojas en el Martín Fierro

Griselda y Luciano fueron a la gala de los Martín Fierro e idearon un plan para no cruzarse con Sabrina Rojas en el evento y evitar los cruces o un mal momento entre exs.

Griselda Siciliani en los Martín Fierro en Cine

Según reveló Laura Ubfal, la pareja de actores llegaron al evento en la Usina del Arte después del cierre de la transmisión de la alfombra roja para así evitar cruzarse con Sabrina Rojas.

Griselda y Luciano llegaron acompañados de sus hijas, Margarita, la hija de la actriz con Adrián Suar, y Esperanza, la del actor con Sabrina Rojas. Según contó la periodista, la pareja llegó tras la alfombra roja con las dos adolescentes y fueron directo a su lugar en la gala.