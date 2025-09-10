Sabrina Rojas habló sin filtros de su separación con Luciano Castro: “Si hubiese sabido antes…”

Cada noche en Pasó en América se emiten distintos informes que recopilan las noticias más destacadas de la jornada y, al regresar al piso, los conductores y panelistas suman sus opiniones, aportan información adicional o comparan con experiencias personales. Tanto Sabrina Rojas y Tartu como el resto del equipo suelen compartir anécdotas propias.

Sabrina Rojas en televisión. (Foto: web)

En la emisión del lunes 8 de septiembre, mientras analizaban un nuevo capítulo de la separación entre Cecilia Bonelli y Darío Cvitanich, la modelo mendocina aprovechó para aconsejar a su colega nicoleña a partir de lo que ella misma vivió, no sin antes lanzar críticas hacia su expareja.

Cada vez que surge la ocasión, Sabrina Rojas no duda en lanzar una indirecta a Luciano Castro, con quien estuvo casada durante varios años y tuvo a sus dos hijos, Fausto y Esperanza.

La picante indirecta de Sabrina Rojas para su ex Luciano Castro

La actriz, que comparte la conducción con Augusto Tartúfoli, se refirió al tema y señaló: “La que tiran todos, que están separados. Hay muchos hombres que te dicen que es por la familia pero que están separados bajo el mismo techo. Fingimos por los nenes. No les sigo las redes a Darío y Chechu pero hace un montón que no se ven juntos”.

En la misma línea de reflexionar sobre el matrimonio y el divorcio, Rojas sumó: “También es verdad que el hombre se separa y hay una responsabilidad que no se lleva. Que la mujer la tiene en el día a día. Nosotras estamos 5 días con los pibes y ellos apenas 2. Mitad y mitad sería sino”.

Y agregó con firmeza: “Si no es simétrico así que lo sea económicamente. Encima que los tienen dos días después te discuten. O sea que yo tengo que perder tiempo y plata.. Uno los entrega con todo hecho y lo único que tenés que hacer es llevarlos al colegio y darles de comer. Apto físico, Pasaporte, medidas para el disfraz, quien les organiza el cumpleaños, médicos, odontólogos…”. De esa manera, la actriz lanzó una clara indirecta contra su ex.

Con un mensaje directo para su colega, la mendocina expresó: “Le quiero decir a Chechu Bonelli que un día levantás la cabeza y sos feliz. Si hubiese sabido que iba a ser tan feliz me hubiese separado antes. Fui feliz en el matrimonio pero mi vida ahora está en armonía. Todo se sana”.